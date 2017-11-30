Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы

После короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве лидирует россиянка Алина Загитова, на втором месте ее главная соперница Евгения Медведева.

Загитова за свое выступление получила 80,27 балла, это ее личный рекорд. Действующая чемпионка мира и Европы Медведева допустила ошибку, но все равно заняла второе место с 78,57 баллами. На третьем месте Каролина Костнер из Италии с 78,30 балла, передает «Интерфакс».

Третья россиянка Мария Сотскова набрала 68,70 балла и занимает четвертое место.

Победитель определится в субботу, когда девушки представят произвольную программу.

Отметим, что Загитовой всего 15 лет.