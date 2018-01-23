МОК не допустил на Олимпиаду еще двух российских биатлонистов

Международный олимпийский комитет (МОК) решил не выдавать приглашение на зимнюю Олимпиаду 2018 года биатлонистам Алексею Волкову и Евгению Гараничеву, сообщил источник.

Источник напомнил, что оба биатлониста участвовали в Олимпийских играх в Сочи, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

Причем к участию в Олимпиаде не допустили лидеров российской сборной в различных видах – в частности, шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, также биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Также в списке не оказалось несколько ведущих российских хоккеистов, фигуристы основного состава сборной России Ксения Столбова и Иван Букин.