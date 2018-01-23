МОК без объяснения причин не пустил на Олимпиаду фигуристов Столбову и Букина

Международный Олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин лишил права участия в Олимпиаде в Пхенчхане фигуристов основного состава сборной России Ксению Столбову и Ивана Букина, сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпийских играх 2018 года Ксению Столбову и Ивана Букина. Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры», – передает РИА «Новости» заявление ФФККР.

В Федерации отметили, что возмущены необоснованным решением МОК, «напоминающим провокацию с целью вынудить россиян отказаться от участия в Олимпиаде.

«Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство наших спортсменов всеми возможными способами», – рассказали в организации.

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

К участию в ОИ-2018 в Пхенчхане не допустили шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов на текущий момент также отсутствуют в списке. Не попали в число участников и ряд ведущих российских хоккеистов.