Мировые СМИ возмущены недопуском россиян на Олимпиаду

Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород?
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Че, позабыли уже всю свою собственную «майданную эпопею», скукожившую Россию вашу, за которую ваши предки в отечественных войнах воевали? Вы вспомните, вспомните, прежде чем злорадствовать теперь по поводу своих украинских соседей.
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Казалось бы, изменение формы ответа командиру в армии с «Служу Российской Федерации!» на «Служу России!» – это какая-то никчемная малость, прихоть властителя. Между тем в этом решении неожиданно открывается бездна смысла.
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На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
Да
Нет
Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
Соцсети оказали ключевое влияние
В какой-то степени могли повлиять
Не вижу такой связи
Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
Новость о том, что больше сотни российских спортсменов не допустили к Олимпийским играм в Пхенчхане, вызвала бурную реакцию среди иностранных СМИ и общественности.
Мировая общественность, спортсмены и СМИ высказали свое отношение к решению Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске 111 из 500 российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских Играх – 2018 в Пхенчхане.
Французский биатлонист Симон Фуркад в интервью sports.fr сообщил, что нельзя наказывать всех спортсменов государства за то, что там якобы существовала государственная допинговая программа. «Необходимо дисквалифицировать лишь тех, кто непосредственно в этом виновен. А в случае с Россией и отстранением Антона Шипулина от Олимпиады в Южной Корее были применены двойные стандарты».
«На мой взгляд, Олимпийские игры без России не должны существовать», – сообщил президент Французской федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге. Он протестует против коллективных санкций, которые, возможно, будут применены к России, отмечает радиостанция Radio Canada, корреспондентам которой Гайаге давал интервью. «Новость о том, что российским спортсменам несправедливо закрыли доступ на Олимпиаду, меня очень расстраивает. Я не могу представить, что они чувствуют прямо сейчас. Годы напряженной работы, слезы, травмы – это все было напрасно из-за коррумпированных чиновников МОК. Это очень и очень грустно. Те, кто дает советы, будь то североамериканцы или кто-то другой, должны вспомнить о том, что даже в их собственных странах ситуация не всегда образцовая. Я не забыл, откуда был Бен Джонсон, откуда был Лэнс Амстронг», – сообщил Дидье Гайаге.
Французское издание Ski-Nordique выступило с заявлением по поводу отстранения Антона Шипулина и Сергея Устюгова от Пхенчхана-2018. «Мы не побоимся сказать, что решение МОК – нарушение всех законов правосудия. Шипулин и Устюгов отстранены только потому, что выступали в Сочи-2014. После тех Игр они сдали сотни допинг-проб, огромное количество из которых – в последние месяцы. И ни одной положительной не было! Это решение – скандал. Мы надеемся, что российские спортсмены через CAS добьются права выступать в Пхенчхане-2018. В последние дни комиссия МОК отстранила от Олимпиады множество российских спортсменов без каких-либо оснований и доказательств. Блестящее правосудие! И в это же время англосаксонские спортсмены, ранее дисквалифицированные за допинг, продолжают успешно выступать и завоевывать титулы», – говорится в сообщении издания.
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов написал в своем Instagram, что разочарован в олимпийском движении:
Издание The Daily Beast также высказывает возмущение, но по другому поводу: оно считает, что наказание для россиян могло быть серьезнее. Так, журналист Томас считает дикостью, что в теории 200 атлетов из России могут приехать в Южную Корею и бороться там за медали.
«Уже доказано, что в России существует государственная система использования допинга, которая была в деле многие годы. Суть Олимпиады в том, чтобы предоставить спортсменам честные и равные условия борьбы. Очевидно, русские нарушили эти законы. Да, другие тоже нарушали, но именно у русских это было системой, где использовали даже ФСБ. У русских отобрали возможность соревноваться в форме сборной России, отобрали флаг и гимн, но все это кажется слишком легким наказанием».
Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил «Спорт-Экспресс», что в адрес МОК направлено официальное письмо с запросом относительно конкретных причин отсутствия некоторых ведущих спортсменов в списке потенциальных участников Игр-2018. «В соответствии с решениями исполкома МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам. По всем остальным пунктам повестки переговоров, которые касаются технических и организационных вопросов, также была проведена большая работа, однако сейчас у нас на повестке в первую очередь вопрос по составу нашей команды».
Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев заявил, что решение МОК ничего общего со спортивной справедливостью не имеет:
Среди иностранных болельщиков были и те, кто посчитал устранение российских спортсменов несправедливым решением:
Reading first comments from unfairly banned Russian athletes makes me very sad. I can't imagine what they feels right now. Years of hard work, tears, injuries - it was all in vain because of corrupt IOC officials.
В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, Россия должна продолжать диалог с МОК и отстаивать свои права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.
Причем к участию в Олимпиаде не допустили лидеров российской сборной в различных видах спорта, в частности шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, а также биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова. Также в списке не оказалось нескольких ведущих российских хоккеистов, фигуристов основного состава сборной России Ксении Столбовой и Ивана Букина.