Мировые СМИ возмущены недопуском россиян на Олимпиаду

Новость о том, что больше сотни российских спортсменов не допустили к Олимпийским играм в Пхенчхане, вызвала бурную реакцию среди иностранных СМИ и общественности.

Мировая общественность, спортсмены и СМИ высказали свое отношение к решению Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске 111 из 500 российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских Играх – 2018 в Пхенчхане.

Французский биатлонист Симон Фуркад в интервью sports.fr сообщил, что нельзя наказывать всех спортсменов государства за то, что там якобы существовала государственная допинговая программа. «Необходимо дисквалифицировать лишь тех, кто непосредственно в этом виновен. А в случае с Россией и отстранением Антона Шипулина от Олимпиады в Южной Корее были применены двойные стандарты».

«На мой взгляд, Олимпийские игры без России не должны существовать», – сообщил президент Французской федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге. Он протестует против коллективных санкций, которые, возможно, будут применены к России, отмечает радиостанция Radio Canada, корреспондентам которой Гайаге давал интервью. «Новость о том, что российским спортсменам несправедливо закрыли доступ на Олимпиаду, меня очень расстраивает. Я не могу представить, что они чувствуют прямо сейчас. Годы напряженной работы, слезы, травмы – это все было напрасно из-за коррумпированных чиновников МОК. Это очень и очень грустно. Те, кто дает советы, будь то североамериканцы или кто-то другой, должны вспомнить о том, что даже в их собственных странах ситуация не всегда образцовая. Я не забыл, откуда был Бен Джонсон, откуда был Лэнс Амстронг», – сообщил Дидье Гайаге.

Французское издание Ski-Nordique выступило с заявлением по поводу отстранения Антона Шипулина и Сергея Устюгова от Пхенчхана-2018. «Мы не побоимся сказать, что решение МОК – нарушение всех законов правосудия. Шипулин и Устюгов отстранены только потому, что выступали в Сочи-2014. После тех Игр они сдали сотни допинг-проб, огромное количество из которых – в последние месяцы. И ни одной положительной не было! Это решение – скандал. Мы надеемся, что российские спортсмены через CAS добьются права выступать в Пхенчхане-2018. В последние дни комиссия МОК отстранила от Олимпиады множество российских спортсменов без каких-либо оснований и доказательств. Блестящее правосудие! И в это же время англосаксонские спортсмены, ранее дисквалифицированные за допинг, продолжают успешно выступать и завоевывать титулы», – говорится в сообщении издания.

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов написал в своем Instagram, что разочарован в олимпийском движении:

Издание The Daily Beast также высказывает возмущение, но по другому поводу: оно считает, что наказание для россиян могло быть серьезнее. Так, журналист Томас считает дикостью, что в теории 200 атлетов из России могут приехать в Южную Корею и бороться там за медали.

«Уже доказано, что в России существует государственная система использования допинга, которая была в деле многие годы. Суть Олимпиады в том, чтобы предоставить спортсменам честные и равные условия борьбы. Очевидно, русские нарушили эти законы. Да, другие тоже нарушали, но именно у русских это было системой, где использовали даже ФСБ. У русских отобрали возможность соревноваться в форме сборной России, отобрали флаг и гимн, но все это кажется слишком легким наказанием».

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил «Спорт-Экспресс», что в адрес МОК направлено официальное письмо с запросом относительно конкретных причин отсутствия некоторых ведущих спортсменов в списке потенциальных участников Игр-2018. «В соответствии с решениями исполкома МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам. По всем остальным пунктам повестки переговоров, которые касаются технических и организационных вопросов, также была проведена большая работа, однако сейчас у нас на повестке в первую очередь вопрос по составу нашей команды».

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев заявил, что решение МОК ничего общего со спортивной справедливостью не имеет:

Среди иностранных болельщиков были и те, кто посчитал устранение российских спортсменов несправедливым решением:

Reading first comments from unfairly banned Russian athletes makes me very sad.

I can't imagine what they feels right now. Years of hard work, tears, injuries - it was all in vain because of corrupt IOC officials.



It's very very sad #NoRussiaNoGames #Olympics #corruptIOC — IdemoDavai (@Davai_Idemo) 23 января 2018 г.

«Я не могу представить, что чувствует сейчас (спортсмен). Годы тяжелой работы, слезы, травмы – все было напрасно из-за коррумпированных чиновников МОК», – написал пользователь IdemoDavai в Twitter.

Пользователи нашли вариант, при котором можно будет обойти решение, запрещающее болельщикам проносить российские флаги на трибуны.

МОК запретил проносить флаги России на трибуны ОИ-2018 !? Хорошо ! Будем проносить флаги Сербии и переворачивать ! pic.twitter.com/c79kofg90O — Geraldos! (@geraldos4) 24 января 2018 г.

В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, Россия должна продолжать диалог с МОК и отстаивать свои права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

Причем к участию в Олимпиаде не допустили лидеров российской сборной в различных видах спорта, в частности шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, а также биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова. Также в списке не оказалось нескольких ведущих российских хоккеистов, фигуристов основного состава сборной России Ксении Столбовой и Ивана Букина.