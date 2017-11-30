Кремль призвал избегать слова «бойкот» в отношении Олимпиады

В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, Россия должна продолжать диалог с МОК и отстаивать свои права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что важно избегать таких слов, как «бойкот».

«Есть два фактора, которые нужно учитывать. Первый – очень много вопросов, которые обсуждаются, муссируются, но непонятно со ссылкой на кого, и непонятно, официальна эта информация или нет. Появляются новые какие-то элементы. Например, запрет использования флагов на трибунах болельщиков. Как вы знаете, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность бойкота ОИ.

Он отметил продолжающиеся контакты России и МОК.



«Ситуация непростая, а скорее сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОК нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно», – сказал Песков.

Напомним, ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее не будет пересмотрено.