Министр спорта оценил возможность бойкота Олимпиады

Министр спорта Павел Колобков заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее не будет пересмотрено.

«Мы уже говорили об этом. Было решение олимпийского собрания, которое поддержало позицию спортсменов. Бойкоты больше невозможны. Все атлеты, которые примут для себя решение участвовать в Олимпиаде, получат поддержку», – передает RT слова Колобкова.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.

20 декабря МОК представил логотип «Олимпийских атлетов из России» и правила униформы российской сборной для Игр в Корее.

24 января СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет запрещает болельщикам проносить российские флаги на трибуны во время Олимпийских игр в Пхенчхане.