Минобороны показало новое фото атаковавших базы в Сирии дронов

Минобороны России опубликовало очередное фото беспилотных аппаратов, запущенных боевиками из зоны деэскалации «Идлиб» к российским военным объектам в Хмеймиме и Тартусе.

На фото можно увидеть три почти целых беспилотника кустарного производства из досок и фанеры, с торчащими проводами, обмотанные скотчем и зеленым полиэтиленом. Кроме того, на фото видны разложенные по отдельным кучам обломки еще трех беспилотников, передает РИА «Новости».

Ранее в Министерстве обороны рассказали, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе в ночь на субботу, 6 января.

Кроме того, экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что атаки на российские базы в Сирии могли организовать только США.