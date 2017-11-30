Минобороны назвало место запуска атаковавших Хмеймим дронов

В Министерстве обороны рассказали, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе в ночь на субботу, 6 января.

«Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», – говорится в комментарии российского военного ведомства, опубликованном в газете «Красная звезда».

Сообщается, что Минобороны направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану. В обращении российской стороны подчеркивается необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения огня в зоне деэскалации.

Ранее экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что атаки на российские базы в Сирии могли организовать только США. Перед этим в Минобороны раскрыли детали неудавшейся атаки дронов на базу Хмеймим.