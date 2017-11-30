Экс-главком ВКС: Атаки на российские базы в Сирии могли организовать только США

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев назвал поставщиков беспилотников (БПЛА), совершивших нападение на военные базы в Сирии.

«Кто стоит за боевиками, думаю, ясно всем. Поставщиком обстрелявших наши базы беспилотников могло быть только технологически сильное государство. Там и спутниковая навигация, и барометрические датчики, и дистанционное управление сбросом профессионально собранных взрывных устройств в назначенных координатах», – цитирует «Интерфакс» Бондарева.

По его мнению, к нападению беспилотников имеют прямое отношение Соединенные Штаты. «США сначала под видом борьбы с тоталитарным режимом и поддержки оппозиционных сил, якобы отстаивавших интересы демократии, вторглись без санкции ООН в суверенную страну, принялись подпитывать гражданскую войну, вооружать, финансировать и обучать террористические организации. Потом, после разгрома основных бандформирований, спасали недобитков. Теперь вместе с подчиненными странами снабжают террористов высокотехнологичными БПЛА», – подчеркнул Бондарев.

Экс-главком ВКС также назвал атаку террористов на российские базы попыткой дестабилизации ситуации в Сирии.

Ранее во вторник в Минобороны раскрыли детали неудачной атаки дронов на базу Хмеймим.

6 января в соцсетях сообщали об атаке дронов на российскую авиабазу. Позже информацию о неудачной атаке подтвердили западные СМИ.