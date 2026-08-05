В США заявили о неспособности ПВО Украины остановить ракеты России

Аналитик Кавана: Проект собственной ПВО не защитит Украину от ракет ВС России

Tекст: Дарья Григоренко

Возможное появление новой системы ПВО не защитит Украину от российских ракетных ударов, заявила Кавана. По ее словам, получение лицензии на производство комплексов Patriot не поможет Киеву, передает РИА «Новости».

«Получение лицензии на Patriot не помогло бы Украине. <…> На то, чтобы все это запустить, понадобится лет пять. <…> Сейчас у них есть собственная система ПВО. Они надеются, что она будет готова к концу этого года или к началу 2027-го», – отметила она в эфире YouTube-канала.

Кавана добавила, что для работы украинскую систему Freya нужно сопрячь со множеством зарубежных технологий, а заставить все компоненты взаимодействовать друг с другом будет довольно трудно.

Эксперт уверена, что в преддверии зимы украинские власти оказались в тупиковой ситуации. Она подчеркнула, что нехватка личного состава в рядах ВСУ только усилится, а ракет для систем Patriot практически не останется на фоне увеличения Россией производства баллистических ракет.

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что новая украинская система ПВО не решит проблем в ближайшей перспективе, а привязка к иностранным технологиям лишь усилит зависимость Киева от Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста ракет Patriot для защиты энергетической инфраструктуры.

Корпорация Boeing отказалась предоставлять Киеву лицензию на производство головок самонаведения.

Эксперты назвали главными проблемами украинского военного производства растянутые сроки и отсутствие квалифицированных кадров.