Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
Суд Москвы отказал американской Champion Group в аресте активов Softline
Арбитражный суд Москвы отклонил требование американской Champion Group LC о блокировке счетов российской IT-компании Softline на сумму более 15 млн долларов.
Столичный арбитраж не стал накладывать обеспечительные меры на имущество отечественной IT-компании по иску американской Champion Group LC, передает РИА «Новости».
Истец требовал заблокировать средства на счетах ПАО «Софтлайн» для обеспечения претензий на сумму свыше 15 млн долларов.
Отказывая в аресте счетов, инстанция указала на слабость аргументации заявителя. Суд отметил: «Доводы истца о наличии обстоятельств, которые могут привести к затруднительности или даже невозможности исполнения судебного акта, на данный момент носят предположительный характер». Предварительные слушания назначены на ноябрь.
Спор возник из-за долга за приобретение разработчика программного обеспечения Bell Integrator. Представители Softline ранее поясняли, что финальный транш продавцу пришлось отложить из-за жестких ограничений на трансграничные переводы. При этом российская сторона полностью подтверждает готовность выполнить свои финансовые обязательства.
В 2023 году отечественный IT-гигант приобрел группу Bell Integrator примерно за 5,9 млрд рублей. Сама компания Softline работает на рынке с 1993 года, предоставляя услуги в сфере цифровой трансформации и информационной безопасности.
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