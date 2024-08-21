Microsoft решил ограничить доступ к облачным подпискам российским компаниям

Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для компаний в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в компании, ограничения коснутся юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, исключением станут только мультинациональные компании, принадлежащие юрлицам или контролируемые ими за пределами России, передает РИА «Новости».

Там добавили, что ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP).

«Софтлайн» также заявила, что направит письменный запрос в Microsoft, чтобы получить разъяснения про точный перечень продуктов, подлежащих ограничению, сроки доступности данных, хранящихся в облаке, а также какими документами и по каким каналам связи подтвердить принадлежность к MNC. Компания также рекомендовала сохранить данные из облака Microsoft.

Напомним, в мае Microsoft начала отключать корпоративных клиентов в России от облачных продуктов.