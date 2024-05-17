  • Новость часаПутин назвал задачи Белоусова во главе Минобороны
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    8 комментариев
    17 мая 2024, 14:47 • Новости дня

    Microsoft начала отключать корпоративных клиентов в России от облачных продуктов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские корпоративные клиенты начали отключаться от облачных продуктов Microsoft, в том числе от программного обеспечения бизнес-анализа Power BI, сообщили в ГК Softline.

    Microsoft, по всей видимости, утвердил список продуктов к отключению, начались веерные остановки подписок CSP (программа поставщиков облачных решений), отключения проводятся по 5-10 заказчиков, передает ТАСС со ссылкой на чат ГК Softline.

    Останавливаются подписки на Power BI, Visio, Project.

    В августе 2023 года Microsoft сообщила об остановке продления лицензий российским компаниям.

    17 мая 2024, 03:41 • Новости дня
    Рябков: Власти США превратились в политических гопников

    Рябков назвал власти США «политическими гопниками» и не исключил понижения уровня дипломатических отношений

    Рябков: Власти США превратились в политических гопников
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Понижение уровня дипломатических отношений с США возможно, власти в Вашингтоне превратились в «политических гопников», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что Россия никогда не прибегала первой к такого рода мерам по отношению к странами НАТО, но подобные шаги, по его мнению, «возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации», передает ТАСС.

    Речь идет не только о поддержке Украины Западом, но и, например, о российских активах или «других действиях в экономической сфере». Рябков при этом признался, что «не готов рассуждать», что может послужить «спусковым крючком».

    Он сказал, что безбашенность Запада дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты». По его словам, в руководстве США и других ключевых стран Запада «довольно много собралось деятелей, которые являются, по большому счету, провокаторами». Рябков, извинившись «за жаргон», назвал их «политическими гопниками, которые в ряде случаев просто идут по беспределу».

    По словам Рябкова, эти политики не осознают, что в России «проявляют исключительную выдержку», действуя «строго в тех рамках, которые заданы руководством страны и определены с точки зрения целей и задач СВО», а также «в преломлении к той работе, которую ведет» МИД.

    Рябков заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом. По его словам, «есть такие модники тоже в западной группе, наряду с гопниками, которые внедряют множество таких, как им кажется, свежих идей».

    Напомним, Рябков заявлял, что Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы.

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    17 мая 2024, 06:31 • Новости дня
    МИД: НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией

    Рябков осудил НАТО за готовность балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с Россией

    МИД: НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В НАТО выбрали эскалационный курс и буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с Россией, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что «авантюристическая политика» НАТО противоречит интересам безопасности жителей государств, входящих в альянс, передает ТАСС.

    По его словам, «всей этой трагедии» с «точки зрения полного разрушения архитектуры европейской безопасности» можно было бы избежать, если бы в НАТО серьезно отнеслись к «предупреждениям России».

    Рябков подчеркнул, что кризис вызван расширением НАТО, но альянс продолжает «маниакальное» движение к «новым рубежам». Рябков отметил, что НАТО объясняет это «укреплением собственной безопасности», но «безопасности для НАТО за последнее время не прибавилось».

    Он полагает, что в западных странах со временем «избиратели поймут, насколько пагубную линию применительно к России ведут нынешние элиты». Стремление «Европы и Евроатлантики» к «геополитическому освоению все более широких пространств» Рябков назвал «глубоко порочным, фундаментально ошибочным».

    Соединенные Штаты в угоду своим геополитическим представлениям приближаются к неуправляемому обвальному кризису в отношениях с Россией, Москва предупреждает, что Вашингтон играет с огнем, сказал Рябков. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в избирательные кампании ни в одной стране, в том числе в США.

    Напомним, Рябков не исключил понижения уровня дипломатических отношений с США, власти которых превратились в «политических гопников».

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    15 мая 2024, 02:25 • Новости дня
    Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером

    Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев спел песню в местном клубе

    Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, вечером во вторник посетил один из местных музыкальных клубов и выступил на сцене с музыкальным номером.

    Блинкен исполнил на гитаре песню канадско-американского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World вместе с одной из киевских групп, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

    Отмечается, что перед выступлением госсекретарь США обратился к публике, заявив о «трудных временах» и «невероятных страданиях», которые испытывают украинские военные.

    При этом американский госсекретарь заявил о поддержке Украины со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Блинкена на Украину связан с нервозностью Киева, Европы и Вашингтона из-за проведения Россией СВО.

    Он подчеркнул, что Москве известно об испытываемой на Западе нервозности от продолжения спецоперации, однако Россия будет добиваться поставленных целей.

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    15 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Госсекретарь США Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове.

    Отмечается, что данное заявление является первым официальным подтверждением переговоров о размещении Patriot на территории Украины, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области.

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    14 мая 2024, 23:12 • Новости дня
    США собрались утроить выпуск самой большой неядерной бомбы GBU-57
    США собрались утроить выпуск самой большой неядерной бомбы GBU-57
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский завод в штате Оклахома готовится увеличить производство самой большой неядерной бомбы США, известной как Massive Ordnance Penetrator, как минимум втрое.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Отмечается, что бомбы этого типа часто упоминаются в контексте возможных атак на находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана или КНДР.

    GBU-57 предназначены для поражения сильно укреплённых подземных объектов.

    Ожидается, что завод выйдет на повышенную мощность к осени текущего года.

    Ранее сообщалось, что Пентагон может отказаться от программы американской межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, ее реализация сильно задерживается.

    Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант заявил, что программу можно «ресертифицировать» почти без изменений, можно внести в нее изменения, а можно и «отменить».

    До июля Пентагон собирается определиться по «фундаментальным вопросам», в том числе о возможных «альтернативах». Также требуется провести независимую оценку потолка стоимости реализации программы.

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    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    15 мая 2024, 12:24 • Новости дня
    В Совфеде призвали Грузию противостоять угрозам Вашингтона

    Сенатор Климов: США жестко пресекают попытки Грузии укрепить собственный суверенитет

    В Совфеде призвали Грузию противостоять угрозам Вашингтона
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Грузинский вариант закона об иноагентах является очень слабой репликой американской версии, однако, по логике Вашингтона, Тбилиси не имеет права принимать подобный документ. Поэтому Штаты продолжают попытки давления на власти кавказской республики, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений.

    «Методы давления Вашингтона на суверенные страны уже не вызывают удивления. Они используют их постоянно, просто в какой-то момент США перестали «пользоваться пудрой и макияжем», и их звериное лицо наблюдает любой, у кого есть глаза», – говорит Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России. Он отметил, что новую колониальную политику американские власти проводят в отношении как своих так называемых партнеров – Франции, Германии и Японии, так и других стран, в том числе Грузии.

    По словам сенатора, с Грузией проявляется двуличие и лицемерие Белого дома. «В США с 1938 года действует закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Грузинский вариант является очень слабой репликой американской инициативы. Он предполагает лишь регистрацию тех юридических лиц, у которых значительная часть поступлений идет из-за рубежа. Ни о каких строгих мерах и наказаниях речи не идет. При этом, по логике Штатов, такой закон недопустим», – пояснил спикер.

    Парламентарий объясняет столь ревностную позицию опасениями Вашингтона потерять сферу влияния. «По версии Белого дома, те, кто попадает на орбиту Штатов, НАТО или Евросоюза, мгновенно лишаются прав, независимости, исторической перспективы. Поэтому они пресекают попытки Тбилиси укрепить свой суверенитет. В картине мира американских чиновников грузинам не положено пресекать вмешательство США в дела страны, поскольку их задача – служить интересам заморских хозяев», – указал Климов. По его мнению, угрозами со стороны Соединенных Штатов дело не ограничится. «Грузинам нужно этому противостоять», – заключил сенатор.

    Накануне парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение прошло на фоне протестов и драк между депутатами. По итогам голосования 84 представителя правящей партии «Грузинская мечта» и союзной ей фракции «Сила народа» высказались за, против проголосовали лишь 30 сторонников оппозиции.

    Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон преследует лишь одну цель – обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства «на подрывную политическую деятельность».

    Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на инициативу. Однако «Грузинская мечта», которая располагает в парламенте большинством, может его обойти. При этом в Вашингтоне уже готовят ответ на случай, если проект все-таки вступит в силу. «Посмотрим, как поступит парламент Грузии. Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и вовсе пригрозил персональными санкциями в отношении властей кавказской республики. «Если закон продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения. Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей», – уточнил он.

    Как отметил О'Брайен, важно наказать виновных в случаях насилия и запугивания протестующих. Он также выразил надежду, что Тбилиси продолжит путь к евроатлантической интеграции. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, принятие парламентом Грузии закона об иноагентах «не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа». При этом он подчеркнул, что правительству страны необходимо сменить курс.

    «Хочется задать уточняющие вопросы: 1. Проблема в том, что грузинский закон намного мягче американского? 2. Почему Грузия или любая другая страна должны соответствовать чужим ценностям? 3. В «ценности» США не входит невмешательство во внутренние дела других государств?» – прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова Патела в своем в Telegram-канале.

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    16 мая 2024, 05:54 • Новости дня
    Разведка США назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» выборам

    Директор национальной разведки США Хайнс назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» американским выборам

    Разведка США назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» выборам
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для американских выборов «самой активной иностранной угрозой» является Россия, также в список входят Китай и Иран, заявила директор национальной разведки США Аврил Хайнс.

    В комитете Сената Хайнс заявила об увеличении числа иностранных акторов, которые, по версии американских спецслужб, желают повлиять на выборы в США. Россия, Китай и Иран, как заявила Хайнс, являются «наиболее значимыми» из них, передает РИА «Новости».

    Напомним, выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что документ, составленный американской разведкой, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась подорвать доверие к выборам в США и других странах, является компиляцией сплетен и русофобских выпадов.


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    16 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    В НАТО признали способность российской армии быстро исправлять ошибки

    В НАТО признали способность российской армии быстро реагировать на ситуацию

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что российская армия продемонстрировала способность быстро исправлять ошибки и корректировать свои действия.

    Она также отметил, что российская армия продемонстрировала высокую стойкость, передает ТАСС.

    Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр обратил внимание на то, что Россия опережает страны Европы и Северной Америки в темпах мобилизации промышленных возможностей.

    Ранее Бауэр заявил, что участники Североатлантического альянса должны поставлять Украине все необходимое оружие, хоть и в ущерб обязательствам перед НАТО по поддержанию уровня военных запасов.

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    16 мая 2024, 23:18 • Новости дня
    В Пентагоне оценили вероятность переброски на Украину инструкторов НАТО

    Глава Комитета начальников штабов ВС США Браун выразил уверенность в размещении на Украине инструкторов НАТО в будущем

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине «в конце концов» разместят инструкторов НАТО для подготовки украинских войск, но пока для этого нет условий, заявил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

    Браун заявил: «В конце концов мы придем к этому с течением времени». Однако, как признал генерал, сейчас такой шаг создал бы угрозу для жизни инструкторов. Кроме того, пришлось бы делать выбор – прикрывать «драгоценными» средствами ПВО инструкторов или украинскую инфраструктуру, передает ТАСС со ссылкой на New York Times

    При этом подчеркивается, что нехватка личного состава в украинских войсках стала «критической», ухудшилось положение «на земле», Киеву пришлось просить союзников помочь в обучении 150 тыс. новобранцев. Как заявил газете неназванный источник в Пентагоне, обучение украинских войск может проходить во Львове.

    По версии New York Times, страны, поддерживающие Киев, все ближе к тому, чтобы перебросить на Украину своих военных для обучения украинских сил. Однако это приблизит возможное втягивание стран Запада в непосредственный конфликт с Россией. New York Times пишет, что как член НАТО США должны будут помочь защитить инструкторов альянса от любой атаки.

    Напомним, лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис не исключил военного вмешательства в конфликт, чтобы избежать падения Украины.

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    15 мая 2024, 09:22 • Новости дня
    Politico: Вашингтон не разрешает Киеву атаковать российские территории

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за продвижения ВС России в Харьковской области украинские власти пытаются добиться от США разрешения на нанесение ударов по российской территории оружием НАТО, однако Вашингтон согласия не дает, пишет Politico.

    По данным газеты, Киев предпринимает попытки убедить президента США Джо Байдена дать возможность ВСУ наносить удары по российской территории, однако позиция Белого дома не изменилась – в Вашингтоне продолжают настаивать на оборонительных действиях, а не наступательных, передает РИА «Новости».

    Украинские чиновники, как отмечает издание, жалуются, что именно такая политика «удерживает ВСУ от нанесения ударов по российским позициям».

    Ранее в Генштабе ВСУ признали отвод войск с позиций около Волчанска в Харьковской области на фоне успехов ВС России.

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    14 мая 2024, 19:38 • Новости дня
    США ввели санкции против трех компаний, якобы связанных с Дерипаской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты объявили о введении рестрикций против одного российского гражданина и трех компаний, якобы связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской, сообщил Госдеп.

    Санкции вводятся в отношении россиянина и трех компаний, «вовлеченных в попытки уклонения от санкций», якобы связанные с Дерипаской, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение госдепартамента США.

    Их вводят против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения, АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».

    Ранее СМИ сообщали, что власти Австрии призвали банк Raiffeisen не проводить сделку с Россией по покупке доли строительной компании Strabag, принадлежащей Дерипаске.

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    15 мая 2024, 13:14 • Новости дня
    Захарова объяснила значение визита Блинкена на Украину

    Захарова: Визит Блинкена в Киев говорит об обеспокоенности США неудачами ВСУ на фронте

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине с двухдневным визитом находится госсекретарь США Энтони Блинкен, что свидетельствует о том, что положение дел на фронте и военные неудачи ВСУ вызывают у американской администрации серьезную тревогу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ее слова передает ТАСС.

    Ранее Захарова заявила также, что музыкальное выступление Блинкена в киевском баре в ходе поездки на Украину является паноптикумом и издевательством высшей марки.

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    17 мая 2024, 06:01 • Новости дня
    Комитет Палаты представителей США поддержал санкции против Росатома

    Комитет по международным делам Палаты представителей США поддержал санкции против Росатома и Запорожской АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил проекты законов о санкциях против Росатома и Запорожской АЭС.

    «Акт о применении санкций против Росатома» поддержали 37 конгрессменов, двое выступили против. Документ требует от Белого дома ввести санкции против Росатома, связанных с госкорпорацией лиц и организаций, а также предоставить отчет о стратегии замещения поставок продукции Росатома. Второй законопроект предполагает санкции против любого лица, связанного с Запорожской АЭС.

    Тем временем министерство энергетики США объявило, что в июне намерено начать закупку ядерного топлива у национальных производителей на сумму до 3,4 млрд долларов. В июне поставщикам предложат принять участие в торгах, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в понедельник президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации.

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    17 мая 2024, 12:27 • Новости дня
    Путин объяснил санкции США против электрокаров из Китая

    Путин объяснил санкции США против электрокаров из Китая их развитием

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация объявила о санкциях в отношении китайских электрокаров, поскольку электротранспорт КНР совершенствуется, заявил президент России Владимир Путин.

    «Недавно взяли американцы и ввели Китаю санкции на электротранспорт, на электромобили. Почему? За что? А потому, что китайские машины лучше стали», – сказал Путин на встрече со студентами и педагогами Харбинского политехнического университета, передает ТАСС.

    Ранее глава российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов заявил, что Россия предложила начать производство китайских автомобилей на своей территории.

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    Путина в Китае встретили по фэншую

    В ходе госвизита Владимира Путина в Китай стороны договорились углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Отношения двух стран Путин описал фразой «русский с китайцем – братья навек». В чем заключаются особенности этого визита, каковы его предварительные итоги и чем встреча Путина в Пекине отличалась от приема лидеров других государств? Подробности

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    События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск

    Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности

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    Либералы и русофобы доводят Словакию до гражданской войны

    Покушение на премьер-министра Словакии только кажется действием фанатика-одиночки. На самом же деле за этим преступлением стоит кардинальный раскол словацкого общества, пропаганда либералов и русофобов – и, конечно же, подоплекой ко всему этому является отношение словаков и к России, и к Украине. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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