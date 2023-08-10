Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям
Microsoft после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям
Американская корпорация Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям, следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services.
Как сообщили в компании, Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России, поэтому после 30 сентября 2023 года будет невозможно продлевать существующие подписки, передает ТАСС.
Все активные на указанную дату подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но продлить их будет нельзя, отмечается в документе.
Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России.