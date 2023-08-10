Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям

Microsoft после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в компании, Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России, поэтому после 30 сентября 2023 года будет невозможно продлевать существующие подписки, передает ТАСС.

Все активные на указанную дату подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но продлить их будет нельзя, отмечается в документе.

Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России.