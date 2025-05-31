Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Softline заявил о бесперебойной работе сервисов Microsoft в России
Российский партнер Microsoft сообщил, что потенциальное банкротство юрлица корпорации не затронет функционирование ее облачных платформ и сервисов в стране.
Как передает ТАСС, группа компаний Softline прокомментировала возможное банкротство ООО «Майкрософт рус», заявив, что этот процесс не повлияет на работу облачных сервисов и других служб Microsoft в России. Представители Softline пояснили, что российское подразделение корпорации занималось преимущественно маркетингом и не участвовало в передаче прав конечным пользователям.
В компании подчеркнули, что поставки программных продуктов в Россию осуществлялись ирландской компанией Microsoft Ireland Operations Limited, которая продолжает работать на территории Восточной Европы. Softline уточнила, что «банкротство ООО «Майкрософт рус» не окажет никакого влияния» на доступ к сервисам и продуктам корпорации в РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Microsoft закрыла филиалы в 13 городах России. Компания Microsoft изменила цвет «экрана смерти» в Windows 11. Microsoft начала процедуру банкротства основного юрлица в России.