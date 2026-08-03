Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.20 комментариев
Российские синхронистки выиграли золото на чемпионате Европы в Париже
Российские синхронистки одержали победу в произвольной программе командных соревнований на турнире по водным видам спорта во Франции.
Российские спортсменки показали лучший результат на проходящем в Париже первенстве континента. Они набрали 285,0346 балла и стали обладательницами наград высшего достоинства, передает ТАСС.
Серебряные медали достались представительницам Испании, результат которых составил 282,3541 балла. Бронзу завоевала команда Италии, заработавшая 256,1558 балла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство спорта России отправило на чемпионат Европы в Париж 73 отечественных атлета. Ранее российский смешанный дуэт пожаловался на заниженные оценки судей на этом турнире.
Весной национальная сборная выиграла акробатическую программу групп на этапе Кубка мира в Китае.