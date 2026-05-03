Российские синхронистки выиграли акробатическую программу групп на этапе КМ
Российские синхронистки стали победительницами акробатической программы групп на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходили в китайском Сиане.
Российские синхронистки одержали победу в акробатической программе групп на этапе Кубка мира по водным видам спорта в Пекине, передает ТАСС. В национальную команду вошли Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Валерия Плеханова и Елена Шабанова. Они набрали 227,9089 балла, опередив представительниц Китая, которые заняли второе и третье места.
Эта золотая медаль стала для россиянок уже третьей на текущем этапе Кубка мира. Ранее победителями в произвольной программе дуэтов стали Кира Черезова и Валентина Герасимова, а команда в составе Дорошко, Коссовой, Минаевой, Симоновой, Смирновой, Тютюник, Светланы Павловой и Александры Шмидт отличилась в командных произвольных соревнованиях.
В активе сборной России также две серебряные и две бронзовые медали по итогам турнира. Важно отметить, что российские синхронисты выступали под национальным флагом и гимном. Эти соревнования стали для российских спортсменов первыми после того, как Международная федерация плавания сняла с них ограничения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синхронистка Штатнова завоевала бронзу в произвольной программе на этапе Кубка мира.
