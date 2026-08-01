Российские синхронисты пожаловались на заниженные оценки на чемпионате Европы

Tекст: Вера Басилая

Российский дуэт получил за свою программу 238,0834 балла и занял четвертое место, передает «Матч ТВ».

«Не знаю, что произошло, но там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили, мы бы обошли их всех, и это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», – сказал Захар Трофимов.

Весной World Aquatics сняла действовавшие с 2022 года ограничения. Теперь российские и белорусские пловцы, синхронисты и ватерполисты могут соревноваться под своими национальными флагами.

В начале июля Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в технической программе смешанных дуэтов на юниорском чемпионате Европы.

В финальный день этого первенства Трофимов завоевал чемпионский титул в мужской произвольной программе.

В апреле Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на использование национальной символики для российских атлетов.