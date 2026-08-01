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Российские синхронисты пожаловались на заниженные оценки на чемпионате Европы
Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заявили, что их засудили на чемпионате Европе по синхронному плаванию.
Российский дуэт получил за свою программу 238,0834 балла и занял четвертое место, передает «Матч ТВ».
«Не знаю, что произошло, но там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили, мы бы обошли их всех, и это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», – сказал Захар Трофимов.
Весной World Aquatics сняла действовавшие с 2022 года ограничения. Теперь российские и белорусские пловцы, синхронисты и ватерполисты могут соревноваться под своими национальными флагами.
В начале июля Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в технической программе смешанных дуэтов на юниорском чемпионате Европы.
В финальный день этого первенства Трофимов завоевал чемпионский титул в мужской произвольной программе.
В апреле Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на использование национальной символики для российских атлетов.