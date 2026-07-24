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Россиянки заняли весь пьедестал юниорского чемпионата Европы
Российские пловчихи забрали все медали ЧЕ на дистанции пять километров
На турнире в венгерском Сукоро отечественные юниорки триумфально выступили под национальным флагом, выиграв золото, серебро и бронзу в заплыве на открытой воде.
Представительницы России не оставили шансов соперницам на дистанции пять километров чемпионата Европы среди юниоров, передает РИА «Новости». Турнир проходит в венгерском городе Сукоро.
В возрастной категории 14-15 лет победу одержала Кира Гусева, показав время один час и 3,17 секунды. Второе место заняла Анастасия Синякова, уступившая лидеру 1,88 секунды. Бронзовую медаль завоевала Нелли Петровская с отставанием 8,81 секунды.
В аналогичной дисциплине среди юношей серебряную награду выиграл Алан Носов с результатом 57.26,69. Соревнования, на которых российские спортсмены выступают под национальным флагом и с гимном страны, завершатся 26 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские пловцы установили мировой рекорд в эстафете на юниорском первенстве Европы в Мюнхене.
Синхронистка Екатерина Штатнова завоевала золотую медаль в произвольной программе соло на этих же соревнованиях.
Месяцем ранее отечественные прыгуны в воду выиграли смешанный командный турнир на первенстве континента среди юниоров в Венгрии.