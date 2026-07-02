Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.0 комментариев
Умер нашедший первый полный скелет динозавра в России палеонтолог Юрий Болотский
На 69-м году жизни в Благовещенске скончался выдающийся ученый-палеонтолог Юрий Болотский, обнаруживший первый в России полный скелет динозавра.
Известный российский ученый Юрий Болотский скончался в Амурской области, передает РИА «Новости». Он прославился открытием первого полного скелета динозавра на территории страны и публикацией сенсационной работы в журнале Science.
«1 июля на 69-м году жизни не стало Юрия Леонидовича Болотского – кандидата геолого-минералогических наук, вице-президента международной Азиатской динозавровой ассоциации (ADA), ветерана ДВО РАН, заведующего лабораторией палеонтологии ИГиП ДВО РАН, организатора и руководителя научных исследований в области палеонтологии на Дальнем Востоке», – сообщили в Институте геологии и природопользования ДВО РАН.
Ученый отдал более 40 лет исследованиям мелового периода Восточной Азии. Благодаря его работе описаны четыре новых рода утконосых динозавров и установлена палеофауна Приамурья возрастом 65–67 млн лет. При его участии был найден первый в мире птицетазовый динозавр в Читинской области, что стало значимым вкладом в мировую науку.
Коллекция окаменелостей, собранная исследователем, считается одной из крупнейших в России. На ее базе в 1997 году в Благовещенске открылся палеонтологический музей, который он и возглавил. За свою карьеру автор написал более 100 научных трудов, изданных в престижных мировых журналах.
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