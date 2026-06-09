Начались съемки фильма о вторжении ВСУ в Курскую область

Начались съемки художественного фильма о вторжении ВСУ в Курскую область

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кинокомпания «Альянс» при поддержке Фонда кино и телеканала «Россия 1» начала съемки полнометражной ленты «Враг». Действие картины разворачивается в 2024 году на фоне вторжения ВСУ в Курскую область», – сообщили ТАСС в компании «Атмосфера кино».

Сюжет разворачивается вокруг двух противников: выжившего российского разведчика Степана и украинского оператора беспилотника Григория. Оказавшись в безвыходном положении, они должны решить, объединиться ли ради выживания или остаться непримиримыми врагами. Режиссером фильма выступает Иван И. Твердовский, а сценарий подготовил Алексей Савенков.

Продюсер картины Максим Королев рассказал, что идея создания возникла после общения с участниками специальной военной операции. По его словам, фильм призван показать доброту и силу духа русского солдата. Режиссер картины подчеркнул важность психологической точности и честности в разговоре со зрителем на тему СВО, избегая расчеловечивания и призывов к ненависти.

В главных ролях – Егор Кирячок и Даня Киселев. В актерский состав также вошли Михаил Пореченков, Олег Васильков и другие артисты. Пореченков отметил, что его персонаж поможет продемонстрировать истинное нечеловеческое лицо противника в военных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Россия» состоялась премьера предыдущего фильма продюсера Максима Королева «Позывной Пассажир». Позже телеканал RT анонсировал выход документальной картины об освобождении приграничных территорий.

А сербский режиссер Эмир Кустурица поделился планами создания киноленты про действия российских военных под Курском.