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Начались съемки фильма о вторжении ВСУ в Курскую область
Начались съемки художественного фильма о вторжении ВСУ в Курскую область
В России приступили к созданию полнометражной картины «Враг», рассказывающей о судьбе двух тяжелораненых бойцов в приграничной «серой зоне», речь идет о времени вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.
Кинокомпания «Альянс» при поддержке Фонда кино и телеканала «Россия 1» начала съемки полнометражной ленты «Враг». Действие картины разворачивается в 2024 году на фоне вторжения ВСУ в Курскую область», – сообщили ТАСС в компании «Атмосфера кино».
Сюжет разворачивается вокруг двух противников: выжившего российского разведчика Степана и украинского оператора беспилотника Григория. Оказавшись в безвыходном положении, они должны решить, объединиться ли ради выживания или остаться непримиримыми врагами. Режиссером фильма выступает Иван И. Твердовский, а сценарий подготовил Алексей Савенков.
Продюсер картины Максим Королев рассказал, что идея создания возникла после общения с участниками специальной военной операции. По его словам, фильм призван показать доброту и силу духа русского солдата. Режиссер картины подчеркнул важность психологической точности и честности в разговоре со зрителем на тему СВО, избегая расчеловечивания и призывов к ненависти.
В главных ролях – Егор Кирячок и Даня Киселев. В актерский состав также вошли Михаил Пореченков, Олег Васильков и другие артисты. Пореченков отметил, что его персонаж поможет продемонстрировать истинное нечеловеческое лицо противника в военных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Россия» состоялась премьера предыдущего фильма продюсера Максима Королева «Позывной Пассажир». Позже телеканал RT анонсировал выход документальной картины об освобождении приграничных территорий.
А сербский режиссер Эмир Кустурица поделился планами создания киноленты про действия российских военных под Курском.