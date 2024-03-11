На выставке «Россия» состоялась премьера фильма «Позывной «Пассажир»

На выставке «Россия» на ВДНХ состоялась премьера фильма «Позывной «Пассажир»

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале «Закулиска» указано, что в понедельник состоялась важная кинопремьера – в 75 павильоне выставки «Россия» показали фильм «Позывной Пассажир», снятый по мотивам романа Александра Проханова «Убийство городов».

Отмечается, что фильм снят при жизни русского писателя, и является не фальшивым и патриотическим.

Перед показом фильма продюсеры картины Максим Королев и Ольга Журавлева объявили, что большая часть продюсерской прибыли от сборов будет передана в зону СВО.

В фильме играют Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Александр Михайлов, Владимир Стеклов.

Как отметила в своем Telegram-канале глава Минкультуры Ольга Любимова, роли в картине исполнили актеры, ставшие свидетелями событий на Донбассе. Владимир Стеклов регулярно ездит с выступлениями в новые регионы. А Сослан Фидаров – доброволец на фронте. Они в свою очередь рассказывали съемочной группе о подвигах бойцов, об атмосфере на передовой.

Продюсер картины Королев подчеркнул важность проведения премьеры фильма именно на выставке.

«В зале благодаря выставке присутствуют представители всех 89 регионов нашей страны. Часть продюсерской прибыли от проката ленты в кинотеатрах будет направлена бойцам, находящимся в зоне спецоперации», – сказал он.

Исполнитель главной роли в фильме Антон Шагин отметил актуальность данного фильма.

«Мы одни из первопроходцев, которые затронули эту непростую и животрепещущую тему для того, чтобы попытаться осмыслить и показать правду, которая касается огромного количества русских людей. Он учит любить Родину, русскую женщину, которая полюбила героя не потому, что он ездит на крутой машине или много зарабатывает, а потому что он мужчина с нормальными человеческими качествами, за которым можно идти, и с которым можно создавать семью», – указал актер.

Проханов в свою очередь назвал фильм произведением искусства.

«Пока мы смотрим фильм, пока мы переживаем, аплодируем, улыбаемся, там, на Донбассе, сражаются, штурмуют, умирают, проклинают, молятся, обожают, ненавидят. Этот фильм, оставаясь произведением искусства, является оружием. Мы создавали, замышляли его как оружие, как фильм - поле боя. Мы надеемся, что этот фильм поможет нам победить», – подчеркнул писатель.

На официальном сайте выставки ВДНХ говорится, что фильм представлен в рамках программы «Новинки проката» в кинозале «Большое кино» павильона D «Наша культура».

Кинокартина «Позывной Пассажир» стала экранизацией книги «Убийство городов» о событиях 2014-2015 годов на Донбассе.

Сюжет картины разворачивается летом 2015 года. Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат пропал на Донбассе. Он отправляется на поиски, не подозревая, что ждет его впереди, насколько эта поездка изменит его жизнь. Премьера картины намечена на 14 марта.