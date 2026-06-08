Израиль нанес 12 ударов по территории Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Представитель Иранского общества Красного Полумесяца Моджтаба Халеди сообщил о ситуации, передает ТАСС.

«На данный момент ударам подверглись 12 точек на территории страны. Силы Красного Полумесяца прибыли во все эти районы. К счастью, на данный момент не зарегистрировано ни погибших, ни пострадавших. Режим повышенной готовности Красного Полумесяца сохраняется», – заявил он.

По словам Халеди, в состоянии повышенной готовности находятся не менее 110 тыс. иранских спасателей и пять тысяч добровольцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали несколько военных объектов на севере Израиля.

Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило данный ракетный удар нарушением перемирия.

Американские военные структуры не участвовали в ответных израильских ударах по территории Ирана.