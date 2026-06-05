Оверчук метафорой про варенье призвал Армению определиться с ЕС

Tекст: Катерина Туманова

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Армении нужно сделать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом, передает ТАСС.

«Если, допустим, Армения уходит в Европейский союз, значит, там возникают новые стандарты, новые технические регламенты, которые не соответствуют нашим», – приводит ТАСС слова политика на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В качестве примера вице-премьер привел производство варенья. По его словам, для организации такого бизнеса необходимо понимать, под какие стандарты и требования закупать оборудование, изготавливать упаковку и составлять описание продукта на разных языках. Европейское или евразийское?

Оверчук напомнил, что на недавнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане лидеры четырех стран ЕАЭС предложили армянским властям как можно быстрее провести референдум по этому вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинин заявил, что Армения не вернётся в ОДКБ. Ранее, в апреле, он назвал условия окончательного выхода Армении из ОДКБ, тогда же заявлял о невозможности возвращения Армении в ОДКБ. Шойгу посоветовал Армении «выбирать поезд, который по пути стране и народу».