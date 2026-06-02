Директор ЗАЭС Черничук: Победа России станет гарантией безопасности станции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обеспечить абсолютную безопасность объекта позволит исключительно победа России, передает Такое мнение высказал руководитель Запорожской АЭС Юрий Черничук.

«Защиту Запорожской АЭС более всего можно усилить прекращением войны, либо линию фронта отодвинуть на достаточно большое расстояние от станции», – подчеркнул директор предприятия в беседе с ТАСС.

Он отметил, что понятие безопасной дистанции весьма относительно из-за разнообразия современных видов вооружений, включая автоматы, минометы и артиллерию.

По словам Черничука, в настоящий момент приняты все требуемые меры для надежной охраны атомного объекта. Он выразил уверенность в высоком профессионализме российских военных, которые четко понимают, как нужно реагировать на любые возникающие угрозы и вызовы.

Ранее Черничук называл сотрудников станции главной мишенью украинских атак. Недавний удар дрона ВСУ по машинному залу шестого энергоблока грозил потерей всего объекта.