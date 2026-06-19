  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 133 украинских дрона
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    Армия России взяла важную высоту над Славянском и Краматорском
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    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    34 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    20 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Швейцария выбрала полезных мигрантов

    В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.

    4 комментария
    19 июня 2026, 08:14 • Новости дня

    В Белоруссии представили стреляющее дроном-перехватчиком ружье

    В Белоруссии показали стреляющее дроном-перехватчиком ружье «Шмель»

    Tекст: Мария Иванова

    Белорусская компания ЛЭМТ разработала ружейную установку для запуска автономного дрона-перехватчика «Шмель».

    Белорусская компания ЛЭМТ создала дрон-перехватчик, который запускается с установки, напоминающей стрелковое оружие, передает ТАСС. Новинку продемонстрировали на форуме «Национальная безопасность. Беларусь-2026».

    «Здесь у нас представлена концепция дрона-перехватчика, переносного индивидуального комплекса. Имеется пусковая установка, куда дрон устанавливается и синхронизируется с ее электронными системами. У него имеется поисковой тепловизионный прицел», – рассказал представитель компании-разработчика.

    Внешне пусковая система выглядит как усредненный образец оружия: она оснащена прикладом, пистолетной рукояткой, спусковым крючком и рамой. После обнаружения цели беспилотник «Шмель» самостоятельно наводится и преследует ее в автономном режиме.

    Сейчас аппарат способен перехватывать объекты на дистанции до 500 метров, однако инженеры работают над увеличением дальности. На выставке показали опытный образец без боевой части, поражающий цель за счет кинетической энергии. При этом вариант с боевой частью уже находится в разработке. Скорость аппарата достигает 200 км/ч, и производитель планирует улучшить его характеристики в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Швабе» представил на салоне «Флот-2026» макет комплекса для автоматического наведения дронов-перехватчиков.

    Российские военные установили рекорд по числу сбитых украинских беспилотников с помощью аппарата «Елка».

    В прошлом году в арсенале российской армии появился запускаемый из похожего на ружье устройства перехватчик «Циклоп».

    18 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул острую необходимость перевода войск на усиленный режим несения службы вдоль протяженных южных рубежей государства.

    «Южная граница – 1,5 тыс. километров... пылает как никогда», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

    Он пояснил военным, что усиленный режим охраны сейчас жизненно необходим. Политик напомнил, что граждане содержат армию за свой счет именно для обеспечения безопасности и надежной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона.

    В конце мая белорусские военные зафиксировали более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    18 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», – сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что нападение Вооруженных сил Украины на автобус с детьми произошло из-за недовольства некоторых сил мирной обстановкой в республике. По его словам, Белоруссия ведет себя спокойно, что вызывает раздражение, и именно поэтому происходят подобные инциденты, пишет Белта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений инцидента.

    Бригады российских медиков перевозят пострадавших граждан республики в больницы Минска.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0

    Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации НАТО

    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс готовится к масштабной перестройке и созданию новой структуры на фоне планов Соединенных Штатов сократить военное присутствие в Европе, заявил генсек альянса Марк Рютте.

    Североатлантический альянс ожидает масштабная перестройка в связи с планами США вывести часть своих сил из Европы, передает ТАСС.

    Генсек организации Марк Рютте по итогам встречи министров обороны стран блока подчеркнул необходимость создания новой структуры.

    «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», – заявил он. Это стало ответом на слова главы Пентагона Пита Хегсета о зависимости американского участия от вклада европейских союзников.

    Американский министр ранее назвал альянс «бумажным тигром». По его словам, в ближайшие шесть месяцев Вашингтон проведет аудит военных усилий Европы, результаты которого определят будущую структуру присутствия США.

    Хегсет добавил, что обновленный блок должен сосредоточиться на реальных боевых задачах, а не на климатической или гендерной повестке.

    Рютте отметил, что Хегсет покинул встречу министров менее чем через два часа, проигнорировав заседание контактной группы по Украине.

    При этом генсек подчеркнул, что европейские страны уже предпринимают огромные усилия. По его данным, в 2025 году они вместе с Канадой увеличили расходы на оборону на 139 млрд долларов.

    Концепция НАТО 3.0 предполагает возвращение к полномасштабному военному противостоянию с Россией. Главной задачей обновленного альянса станет удержание военным путем территорий, перешедших под контроль блока после окончания холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Руководство военно-политического блока засекретило детали изменения стратегии присутствия сил на континенте.

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    18 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Российские системы РЭБ начали выводить из строя спутники Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink, нарушая логистику и связь украинской армии на обширных участках фронта.

    Новые комплексы радиоэлектронной борьбы России не просто подавляют сигналы спутников Starlink, но и наносят им необратимые повреждения, пишет «Российская газета».

    Электронные компоненты аппаратов, проходящих через зону активного подавления, полностью выходят из строя.

    Площадь эффективного покрытия противоспутниковой защиты постоянно расширяется. В скором времени прогнозируется полная блокировка канала передачи данных путем создания направленных помех или генерации ложных сигналов. Это позволит Вооруженным силам изолировать от связи целые оборонительные районы противника.

    Помимо нейтрализации беспилотников, такие меры нарушают наземную логистику украинской армии, основанную на дистанционно управляемых транспортных платформах. Для защиты прифронтовых дорог развернуты новые системы электронного подавления, которым украинская разведка дала название «Волна-Купол-Гарант».

    Российские специалисты создали комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink.

    Военные развернули эти новые системы радиоэлектронной борьбы на стратегической трассе «Новороссия».

    В мае бойцы группировки «Север» уничтожили более 55 терминалов связи противника в Харьковской области.

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    18 июня 2026, 11:04 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

    Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

    Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в «НАТО 3.0».

    «НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой «арсенала свободы». Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

    Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

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    18 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Концерн «Калашников» предложил создать центр компетенций ОДКБ по беспилотникам

    «Калашников» предложил наладить лицензионное производство дронов в странах ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Российские оружейники предложили странам ОДКБ развернуть совместное производство разведывательных и ударных беспилотников, способных поражать цели на расстоянии до 120 километров.

    Оружейное предприятие готово передать партнерам комплексные системы разведки и поражения целей дальностью до 120 километров, сообщили в пресс-службе концерна.

    Речь идет о глубоком программно-аппаратном сопряжении техники, что позволит удешевить продукцию и создать новые рабочие места.

    Директор по экспорту холдинга Леонид Рокеах озвучил данную инициативу на выставке в Минске. «При организации лицензионного производства БЛА на территории государств-союзников механизм сбора обратной связи может быть адаптирован под местные условия эксплуатации: климатические особенности, высокогорную местность», – подчеркнул представитель компании.

    Он добавил, что совместные инженерные бригады смогут оперативно вносить изменения в конструкцию аппаратов. По его словам, реализация проекта укрепит обороноспособность стран-участниц и создаст мощный центр беспилотной авиации, способный конкурировать с мировыми производителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал показ нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    Ранее эксперты обсуждали перспективы масштабного перевооружения стран ОДКБ российскими дронами.

    В прошлом году Россия предложила построить крупный завод по производству беспилотных авиационных систем в Белоруссии.

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    18 июня 2026, 13:17 • Новости дня
    МИД Белоруссии вручил дипломату Украины ноту в связи с атакой по автобусу

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

    Варанков подтвердил передачу дипломатического документа. «Сегодня в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь... Ему вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня в Брянской области РФ на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан», – заявил Варанков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений по факту данного инцидента.

    Президент республики Александр Лукашенко сообщил об ожидании честного ответа от киевского руководства.

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    18 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом
    Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал атаку ВСУ на автобус с детьми не просто как террористический акт, а как вопиющее проявление бандитизма.

    «Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям», – приводит БелTA слова белорусского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко сообщил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области.

    Лукашенко сообщил о совместном с Россией расследовании атаки на автобус с детьми.

    Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

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    18 июня 2026, 11:45 • Новости дня
    Rheinmetall и Vantor решили создать платформу спутниковой разведки для Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки передовой европейской платформы пространственной разведки.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и провайдер спутниковых снимков Vantor заключили меморандум о взаимопонимании для укрепления разведывательного потенциала Германии и других стран Европы, передает РИА «Новости». В рамках соглашения планируется создание совместного предприятия.

    «Vantor и Rheinmetall планируют создать совместное предприятие для разработки европейской 3D-информационной платформы пространственной разведки. Стратегическое партнерство обеспечит вооруженным силам Германии суверенный контроль и преимущество в принятии решений при ведении боевых действий на оперативной скорости», – сказано в пресс-релизе.

    Платформа объединит спутниковые снимки, данные с беспилотников и картографическую информацию для формирования точной 3D-картины боевой обстановки. Ожидается интеграция технологий пространственной разведки Vantor в системы управления боем Rheinmetall. Это решение поддержит оборонные нужды Германии и европейские программы наблюдения.

    Ранее СМИ сообщали о планах американской Vantor (в прошлом Maxar Technologies) начать сотрудничество с немецким концерном. В марте прошлого года компания временно отключала Украине доступ к своим спутниковым данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года американская компания Maxar приостановила доступ Украины к своим спутниковым снимкам.

    Позднее немецкий концерн Rheinmetall и финская фирма Iceye договорились о создании совместного предприятия по производству аппаратов радиолокационной разведки.

    Весной этого года европейские гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB решили совместно работать над зашифрованной спутниковой сетью для бундесвера.

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    18 июня 2026, 09:05 • Новости дня
    Пострадавших при атаке в Брянской области белорусов решили эвакуировать в Минск

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шесть граждан Белоруссии, включая пятерых детей, получивших ранения при атаке украинского беспилотника на автобус в Брянской области, будут отправлены на лечение в Минск, сообщила гомельская телерадиокомпания.

    Бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России перевозят пострадавших граждан Белоруссии в медицинские учреждения Минска. Ожидается, что пациенты прибудут в столицу республики уже сегодня, передает ТАСС.

    «В настоящее время бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осуществляют медицинскую эвакуацию шесть пострадавших, пять из которых – дети», – сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Перед транспортировкой всем пациентам оказали необходимую помощь в больницах Брянска. Состояние взрослого и ребенка, которым потребовалось хирургическое вмешательство, удалось стабилизировать благодаря совместной работе брянских врачей и специалистов федеральных медицинских центров. Это позволило безопасно организовать их переезд в Белоруссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу пострадали восемь человек.

    Для оказания помощи раненым Минздрав России направил в Брянск специалистов медицины катастроф.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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    18 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Раненого под Брянском ребенка прооперировали врачи из России и Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские и белорусские медики повели успешную операцию ребенку, пострадавшему в Брянской области после обстрела украинских боевиков, сообщил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев.

    Тяжело раненому в Брянской области белорусскому ребенку операцию проводила смешанная бригада врачей из России и Белоруссии, пояснил Ходжаев, передает РИА «Новости».

    В состав смешанной бригады врачей входили специалисты из Москвы, из Брянска и из Белоруссии.

    Эвакуация пострадавших граждан в Белоруссию началась утром, как только позволило состояние их здоровья. Сейчас перевозят шесть человек, из которых двое – ребенок и взрослый – находятся в тяжелом состоянии.

    Еще четверо пациентов находятся в состоянии разной степени тяжести, не представляющем угрозы для жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу пострадали восемь человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко направил в Брянск группу специалистов медицины катастроф. Позже власти решили эвакуировать шестерых раненых граждан Белоруссии в Минск.

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    18 июня 2026, 14:55 • Новости дня
    В НАТО сообщили о первом прибытии самолета AWACS в Швецию

    Самолет AWACS НАТО впервые приземлился на территории Швеции

    Tекст: Мария Иванова

    Завершив разведывательную миссию на северном фланге, борт радиолокационного обнаружения AWACS впервые в истории совершил посадку на шведской территории.

    Самолет с системой воздушного контроля и предупреждения AWACS впервые приземлился на шведской территории, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно прибыло в страну после выполнения разведывательных задач, направленных на поддержку операций на северном фланге Североатлантического альянса.

    «Впервые самолет системы воздушного предупреждения и контроля НАТО (AWACS) совершил посадку в Швеции после разведывательной миссии в поддержку операций на северном фланге НАТО», – говорится в заявлении военного блока.

    Представители альянса подчеркнули, что подобные самолеты обеспечивают критически важное управление в рамках арктической миссии Arctic Sentry. Кроме того, они задействованы в масштабных учениях Ramstein Flag 2026, которые проходят с 8 по 19 июня.

    Напомним, Швеция официально стала 32-м членом НАТО в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс запустил масштабные воздушные тренировки Ramstein Flag 2026.

    Власти Швеции заявили об отправке истребителей Gripen для участия в миссии «Арктический часовой».

    Командование НАТО сообщило о завершении военной интеграции Стокгольма весной 2024 года.

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    18 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    В Белоруссии возбудили дело после удара дрона ВСУ по автобусу в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусский следственный комитет начал расследование уголовного дела по статье о теракте после атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил глава ведомства Александр Суходольский.

    Дело возбудили по статье УК Белоруссии «Акт терроризма», сказал Суходольский, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля. СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Бригады Федерального центра медицины катастроф начали перевозить пострадавших граждан Белоруссии в медицинские учреждения Минска.

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    18 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о совместном с Россией расследовании атаки на автобус с детьми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал детально разобраться в обстоятельствах инцидента с участием украинского аппарата.

    Глава государства подчеркнул необходимость взаимодействия с российскими специалистами. «Надо взять на контроль этот вопрос. И доложите потом о том, что на самом деле там произошло... Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина», – цитирует политика БелТА.

    Президент Белоруссии также выразил уверенность в успешном установлении всех фактов происшествия. По его словам, выяснение правды не станет большой проблемой, поскольку российская сторона уже выразила готовность оказать Минску необходимую помощь в расследовании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко сообщил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области.

    Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.

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    18 июня 2026, 14:05 • Новости дня
    Лукашенко назвал ключевые направления развития белорусской армии

    Лукашенко поручил усилить ПВО и борьбу с беспилотниками

    Tекст: Вера Басилая

    Главной задачей вооруженных сил Белоруссии на ближайшие годы станет повышение эффективности систем защиты воздушного пространства и активное противодействие дронам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Александр Лукашенко заслушал подробный доклад о корректировке плана развития войск на период до 2030 года, четко обозначил основные приоритеты для оборонного ведомства страны. передает БелТА.

    «Повышение эффективности противовоздушной обороны (без всяких там заморочек), противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений», – заявил президент.

    В марте Александр Лукашенко сообщил об успешном завершении проверки готовности авиации и сил ПВО.

    В мае президент Белоруссии поручил провести точечную отмобилизацию воинских частей для оценки боеготовности.

    Несколькими днями ранее Лукашенко предупредил о риске начала войны с НАТО из-за украинского конфликта.

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    Владимир Зеленский не добился от президента США личной встречи, но они сообразили на троих с президентом Франции. Итогом стало предварительное согласие Дональда Трампа на одну из просьб Украины. Эммануэль Макрон может быть доволен, ведь схему по перетягиванию США на сторону Киева организовал именно он. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

      Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

      Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона.

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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