В Белоруссии представили стреляющее дроном-перехватчиком ружье

В Белоруссии показали стреляющее дроном-перехватчиком ружье «Шмель»

Tекст: Мария Иванова

Белорусская компания ЛЭМТ создала дрон-перехватчик, который запускается с установки, напоминающей стрелковое оружие, передает ТАСС. Новинку продемонстрировали на форуме «Национальная безопасность. Беларусь-2026».

«Здесь у нас представлена концепция дрона-перехватчика, переносного индивидуального комплекса. Имеется пусковая установка, куда дрон устанавливается и синхронизируется с ее электронными системами. У него имеется поисковой тепловизионный прицел», – рассказал представитель компании-разработчика.

Внешне пусковая система выглядит как усредненный образец оружия: она оснащена прикладом, пистолетной рукояткой, спусковым крючком и рамой. После обнаружения цели беспилотник «Шмель» самостоятельно наводится и преследует ее в автономном режиме.

Сейчас аппарат способен перехватывать объекты на дистанции до 500 метров, однако инженеры работают над увеличением дальности. На выставке показали опытный образец без боевой части, поражающий цель за счет кинетической энергии. При этом вариант с боевой частью уже находится в разработке. Скорость аппарата достигает 200 км/ч, и производитель планирует улучшить его характеристики в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Швабе» представил на салоне «Флот-2026» макет комплекса для автоматического наведения дронов-перехватчиков.

Российские военные установили рекорд по числу сбитых украинских беспилотников с помощью аппарата «Елка».

В прошлом году в арсенале российской армии появился запускаемый из похожего на ружье устройства перехватчик «Циклоп».