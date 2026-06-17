Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Владельца крупного украинского Telegram-канала задержали сотрудники военкомата
Владелец украинского канала «Труха» заявил о задержании сотрудниками ТЦК
Создатель украинского пропагандистского ресурса «Труха» Максим Лавриненко сообщил о задержании сотрудниками военкомата, связав это с публикациями против главы Минобороны.
Создатель Telegram-канала «Труха» Максим Лавриненко заявил о задержании сотрудниками ТЦК, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Последнее время ресурс работал над расследованием о коррупции в оборонке, которое может привести к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе Украины», – заявил Лавриненко. По его словам, речь идет о коррупционных схемах при закупке дронов, в которых якобы лично замешан министр обороны Украины.
Лавриненко заявил, что при подготовке материалов столкнулся с давлением, после чего его выследили и задержали пять представителей военкомата, действовавших по указанию министра. Кроме того, он обвинил советника главы Минобороны Сергея Стерненко в угрозах и распространении фейков. Отмечается, что Лавриненко считается лояльным Владимиру Зеленскому.
Как писала газета ВЗГЛЯД, доходы от взяток сотрудникам украинских военкоматов направлялись в нелегальный фонд Владимира Зеленского.
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