Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.86 комментариев
Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией
Канцлер ФРГ Мерц заявил о готовности Европы к мирным переговорам
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине совместно с США.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине, передает РИА «Новости». Выступая на пресс-конференции в рамках проходящего во Франции саммита G7, он подчеркнул необходимость дипломатических усилий.
«Мы готовы к мирным переговорам», – заявил политик в ходе трансляции телеканала Phoenix. По его словам, европейские государства и Америка должны обязательно присутствовать за столом переговоров наряду с Москвой и Киевом. Мерц отметил, что этот вопрос не вызывал разногласий среди участников саммита.
Несмотря на заявления о дипломатии, глава немецкого правительства подтвердил намерение Европы продолжать наращивать поддержку украинской стороны. Ранее в МИД России отмечали, что европейские страны не могут участвовать в переговорном процессе из-за их откровенно враждебной позиции по отношению к Москве.
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