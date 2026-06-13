Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Ирландский аналитик Пилкингтон назвал США доктором Зло из-за биолабораторий
Аналитик Пилкингтон призвал США объяснить создание биолабораторий на Украине
Запад ведет себя так, как будто он – доктор Зло, США должны предоставить убедительные объяснения относительно причин создания американских биологических лабораторий на украинской территории, заявил ирландский экономист и аналитик Филип Пилкингтон.
Ирландский экономист и аналитик Филип Пилкингтон заявил о необходимости объяснений со стороны Соединенных Штатов по поводу их биолабораторий на Украине, передает РИА «Новости».
«Почему они организовали биолаборатории на Украине? Мне бы очень хотелось услышать убедительное объяснение. Почему Запад в целом все чаще ведет себя так, как будто он – доктор Зло? Что-то здесь явно не так», – написал эксперт в социальной сети X.
Днем ранее офис главы Национальной разведки США опубликовал данные, подтверждающие финансирование Вашингтоном биолабораторий в более чем 30 государствах. Отмечается, что многие из этих учреждений занимаются или ранее занимались изучением опасных патогенов, включая эксперименты по наделению их новыми функциями путем мутаций.
Офис главы Национальной разведки США обнародовал доказательства многолетнего тайного финансирования Вашингтоном более 120 зарубежных биологических объектов.
В построенных на средства Пентагона украинских лабораториях изучались вирусы сибирской язвы, Эболы и чумы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на подтверждение рассекреченными американскими документами давних заявлений Москвы об опасной военно-биологической деятельности.