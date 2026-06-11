Глава МИД Чехии сообщил о блокировке ограничений ЕС против руководства Израиля

Tекст: Мария Иванова

Европейские дипломаты обсуждают рестрикции в отношении израильских министров, пишет Bloomberg.

Глава МИД Чехии Петр Мацинка выступил категорически против подобных шагов. «Он ужасный человек, невыносимая личность», – охарактеризовал политик Итамара Бен-Гвира, добавив при этом, что наказание сделает его героем.

Дипломат предупредил партнеров по Евросоюзу, что Прага наложит вето на предложение, если его вынесут на обсуждение до октябрьских выборов в Израиле. По его мнению, ограничения превратят радикальных чиновников в жертв западного антисионистского заговора. Самих пропалестинских активистов, доставляющих помощь в Газу, министр счел радикалами и провокаторами.

Мацинка подчеркнул стремление государства к прагматичным связям и отказу от излишнего морализаторства. Подобный подход сближает чешские власти с администрацией президента США Дональда Трампа. В настоящий момент стороны активно обсуждают развитие бизнеса в оборонном секторе.

Кроме того, Чехия планирует нормализовать контакты с Китаем, которые ухудшились при прошлом кабинете министров. Отношения с Тайванем останутся строго на экономическом уровне, чтобы не демонстрировать поддержку независимости острова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард потребовала ввести европейские санкции против израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за задержания пропалестинских активистов флотилии «Сумуд».

Из-за публикации кадров жесткого обращения с участниками этой гуманитарной миссии МИД Польши вызвал для объяснений временного поверенного в делах Израиля.

Сами пострадавшие члены организации решили инициировать судебные разбирательства против еврейского государства в нескольких странах.