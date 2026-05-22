«Монреаль» разгромил «Каролину» в первом матче полуфинала НХЛ
«Монреаль» в гостях со счетом 6:2 обыграл «Каролину» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Канадский клуб добился успеха в первой игре полуфинала Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС. В составе победителей точными бросками отметились Коул Кофилд, Филлип Дано, Александр Тексье, Иван Демидов и Юрай Слафковский, оформивший дубль. У хозяев льда шайбы забросили Сет Джарвис и Эрик Робинсон.
Российский форвард Иван Демидов записал на свой счет третий гол в текущем плей-офф. Всего в его активе 5 голевых передач в 15 матчах. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативным пасом, набрав четвертое очко в турнире.
Для «Каролины» эта неудача стала первой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее команда всухую прошла «Оттаву» и «Филадельфию». «Монреаль» на пути к полуфиналу выбил из борьбы «Тампу» и «Баффало». Вторая встреча серии до четырех побед состоится в ночь на 24 мая на площадке «Каролины».
Как писала газета ВЗГЛЯД, канадский «Монреаль» вышел в финал Восточной конференции после победы над «Баффало».
