«Каролина» вышла в полуфинал Кубка Стэнли, обыграв «Филадельфию»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Каролина Харрикейнз» вышла в полуфинал Кубка Стэнли, победив «Филадельфию Флайерз» в четвертом матче серии плей-офф, передает РИА «Новости». Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победный гол был забит в овертайме на 66-й минуте.

В составе «Каролины» дубль оформил Джексон Блейк, отличившись на 33-й и 66-й минутах. Еще одну шайбу забросил Логан Стэнковен (45). За «Филадельфию» забивали Тайсон Фёрстер (8) и Алекс Бамп (46).

Российские хоккеисты «Каролины» Андрей Свечников и Александр Никишин результативными действиями не отметились. Нападающий Матвей Мичков не был включен в заявку «Филадельфии» на этот матч.

«Каролина» выиграла серию до четырех побед со счетом 4-0 и продолжает уверенное выступление в плей-офф. В полуфинале команда Свечникова и Никишина встретится с победителем пары «Баффало Сейбрз» – «Монреаль Канадиенс», где счет в серии равный – 1-1.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле «Каролина» одержала победу над «Коламбусом» со счетом 5:2. В январе Александр Никишин и Андрей Свечников набрали по четыре очка в разгромном матче против «Флориды». Осенью прошлого года Свечников принес своей команде выигрыш в овертайме против «Ванкувера».