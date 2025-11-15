Свечников принес «Каролине» победу над «Ванкувером» в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Андрей Свечников стал героем матча Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Ванкувер Кэнакс», набрав три очка и принеся своей команде победу в овертайме, передает РИА «Новости». Встреча прошла в Роли и завершилась со счетом 4:3 ОТ в пользу хозяев. Свечников дважды поразил ворота соперника на пятой и шестой минутах, а также помог реализовать гол Тэйлору Холлу на 47-й минуте.

Среди других отличившихся – Себастьян Ахо, забивший победную шайбу на 65-й минуте. За «Ванкувер» забивали Макс Сассон, Элиас Петтерссон и Конор Гарленд. Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 14 бросков из 17, а защитник Александр Никишин не отметился результативными действиями.

Свечников был признан первой звездой встречи, а всего в сезоне он набрал уже 10 очков в 17 матчах. «Каролина», заработав 24 очка, занимает второе место в таблице Столичного дивизиона. «Ванкувер» идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе с 18 очками.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в серии послематчевых буллитов – 6:5.

