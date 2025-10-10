Шестеркин стал первой звездой дня в НХЛ

Россиянин Шестеркин признан первой звездой дня после шатаута против «Баффало»

Tекст: Мария Иванова

Российский вратарь клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС. Такое решение приняла пресс-служба НХЛ.

В прошедшем гостевом матче против «Баффало» Шестеркин отразил 37 бросков по своим воротам и оформил шатаут, став первым российским голкипером, которому удалось сохранить ворота в неприкосновенности в нынешнем сезоне.

Второй звездой дня был назван нападающий «Оттавы» Шейн Пинто, отличившийся двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в матче против «Тампы», завершившемся со счетом 5:4 в пользу его команды.

Третья звезда дня – шведский вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, который совершил 26 сейвов и помог своей команде обыграть «Сент-Луис» со счетом 5:0.

Между тем на этой неделе стало известно, что Александр Овечкин не попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков прошлого сезона Национальной хоккейной лиги по версии Forbes.