Шестеркин стал первой звездой дня в НХЛ
Россиянин Шестеркин признан первой звездой дня после шатаута против «Баффало»
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел безупречный матч, отразив 37 бросков и оформив первый шатаут сезона среди россиян.
Российский вратарь клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС. Такое решение приняла пресс-служба НХЛ.
В прошедшем гостевом матче против «Баффало» Шестеркин отразил 37 бросков по своим воротам и оформил шатаут, став первым российским голкипером, которому удалось сохранить ворота в неприкосновенности в нынешнем сезоне.
Второй звездой дня был назван нападающий «Оттавы» Шейн Пинто, отличившийся двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в матче против «Тампы», завершившемся со счетом 5:4 в пользу его команды.
Третья звезда дня – шведский вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, который совершил 26 сейвов и помог своей команде обыграть «Сент-Луис» со счетом 5:0.
Между тем на этой неделе стало известно, что Александр Овечкин не попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков прошлого сезона Национальной хоккейной лиги по версии Forbes.