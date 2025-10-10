Малкин вошел в топ-30 бомбардиров за всю историю НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Евгений Малкин набрал три очка в матче между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс», завершившемся победой хозяев со счетом 4:3. Все его очки пришлись на передачи, благодаря чему за две игры он набрал пять очков и возглавил бомбардирскую гонку текущего сезона.

Суммарно в регулярных чемпионатах НХЛ на счету Малкина стало 1351 очко, что позволило ему подняться на 30-е место в истории лиги, опередив шведа Матса Судина. Следующей целью россиянина в рейтинге стал канадец Ги Лафлер с 1353 очками.

Для «Питтсбурга» эта победа стала второй подряд в стартовавшем чемпионате. Команда вышла в лидеры Столичного дивизиона, набрав четыре очка. В следующей встрече клуб сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на 12 октября.

Российский новичок Максим Шабанов отметился первой шайбой за «Айлендерс». В ближайшем матче его команда встретится с «Вашингтоном».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский хоккеист Гридин забросил шайбу в своем дебютном матче в НХЛ. Дорофеев стал первым из россиян, кто оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ. Овечкин не попал в список самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ.