Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хоккейный клуб «Вашингтон» одержал гостевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ, передает ТАСС. Овечкин набрал первое очко в стартовавшем сезоне, сделав результативную передачу при первом голе команды. У победителей отличились Мартин Фехервари, Алексей Протас (дважды) и Райан Леонард.

У «Айлендерс» забили Энтони Дюклэр и дебютант Мэттью Шефер, вратарь Илья Сорокин отразил 25 бросков из 29. Овечкин стал третьим игроком клуба, набравшим результативный балл в регулярном чемпионате в возрасте 40 лет и старше. С 785 очками он также вышел на чистое седьмое место среди бомбардиров НХЛ в гостевых матчах, обойдя Марио Лемье (784).

Рекордсменом по гостевым очкам является Уэйн Гретцки (1298), а на шестой позиции располагается Марсель Дионн (811). Эта победа стала для «Вашингтона» первой в сезоне, в то время как «Айлендерс» продолжают оставаться без побед. Обе команды проведут следующие матчи 13 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский хоккеист Гридин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ. Дорофеев первым из россиян оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ. Овечкина не оказалось среди самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ.