Активные бои возобновились на границе Афганистана и Пакистана
Активные боестолкновения между военными Афганистана и Пакистана начались вечером в четверг вдоль линии Дюранда и продолжались утром в пятницу.
Активные боестолкновения между афганскими и пакистанскими военными вновь начались вечером в четверг на линии Дюранда и продолжались утром в пятницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Сэда-е Афган».
Сообщается, что силы Исламского Эмирата Афганистан атаковали позиции пакистанских военных в ответ на артиллерийские обстрелы, нанося удары из провинций Хост и Пактия.
По информации Telegram-канала, в результате столкновений погибли как минимум трое пакистанских военных, разрушены несколько пакистанских блокпостов. Заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат отметил, что накануне вечером пакистанские военные активно применяли минометы, ракеты и беспилотники, обстреливая афганские провинции Кунар, Пактика и Хост.
«Это привело к мученической смерти двух гражданских лиц и ранениям еще 25 человек, большинство из которых составили дети», – заявил Фитрат порталу Alemarah. По его данным, в уездах Саркано и Маравара провинции Кунар разорвались 155 артиллерийских и минометных снарядов, ранив двух детей и уничтожив автомобиль. Десятки снарядов попали в населенные пункты Навапас и Ду Сараки, где погибли двое и ранены восемь детей.
В провинции Пактика атака беспилотника ранила троих мирных жителей, а в Хосте двое человек пострадали от удара беспилотника. В четверг вечером по уезду Саркано было выпущено еще 185 артиллерийских снарядов, ранения получили 10 мирных жителей, еще 178 снарядов разорвались в других районах Кунара, данные о пострадавших уточняются.
В конце марта подразделения противовоздушной обороны Афганистана открыли огонь по военным самолетам Пакистана.
До этого ВВС Афганистана нанесли авиаудар по армейскому корпусу в пакистанском городе Кветта в ответ на ночные атаки Пакистана на афганскую территорию