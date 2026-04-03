В Киевской области прогремели взрывы во время тревоги

Взрывы в Киевской области произошли на фоне работы систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

Региональная военная администрация сообщила о происшествии через свой канал в Telegram и обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от публикации любых фото или видео с места событий.

В настоящее время в Киевской области действует режим воздушной тревоги. Аналогичные предупреждения о возможной опасности объявлены в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Ранее в пятницу взрыв был зафиксирован в городе Сумы на севере страны. Украинский телеканал «Общественное» заявил: «В Сумах слышен взрыв». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области также звучит сигнал воздушной тревоги.

