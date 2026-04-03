F6 сообщила о новых схемах мошенничества с Telegram Premium
Мошенники могут совершать таргетированные атаки на конкретных пользователей, обманывая их с покупкой Telegram Premium, рассказал ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Евгений Егоров.
Егоров заявил, что мошенники могут совершать таргетированные атаки на пользователей, которые проявляют интерес к покупке Telegram Premium, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что злоумышленники активно используют новые схемы для обмана россиян, связанных с популярной подпиской.
Егоров заявил: «Киберпреступники могут совершать таргетированные атаки на конкретных пользователей с покупкой Premium-подписки в Telegram». Он подчеркнул, что ранее уже фиксировались случаи рассылки сообщений, замаскированных под подарочные предложения на годовую подписку Telegram Premium.
По словам эксперта, такие сообщения содержали фишинговые ссылки, ведущие на поддельные сайты, где у пользователей запрашивали учетные данные для последующего угона аккаунта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители России стали получать уведомления Telegram о возможных технических проблемах с оплатой подписки Premium и предложением оформить ее заранее со скидкой.
МВД по Петербургу и Ленобласти сообщило о рассылке мошенниками сообщений под видом техподдержки Telegram в секретные чаты для кражи аккаунтов.
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказало о схеме хищения Telegram-аккаунтов под предлогом «переезда чата» с вводом жертвой секретного кода доступа.