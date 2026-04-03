F6 сообщила о новых схемах мошенничества с Telegram Premium

Егоров заявил, что мошенники могут совершать таргетированные атаки на пользователей, которые проявляют интерес к покупке Telegram Premium, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что злоумышленники активно используют новые схемы для обмана россиян, связанных с популярной подпиской.

Егоров заявил: «Киберпреступники могут совершать таргетированные атаки на конкретных пользователей с покупкой Premium-подписки в Telegram». Он подчеркнул, что ранее уже фиксировались случаи рассылки сообщений, замаскированных под подарочные предложения на годовую подписку Telegram Premium.

По словам эксперта, такие сообщения содержали фишинговые ссылки, ведущие на поддельные сайты, где у пользователей запрашивали учетные данные для последующего угона аккаунта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители России стали получать уведомления Telegram о возможных технических проблемах с оплатой подписки Premium и предложением оформить ее заранее со скидкой.

МВД по Петербургу и Ленобласти сообщило о рассылке мошенниками сообщений под видом техподдержки Telegram в секретные чаты для кражи аккаунтов.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказало о схеме хищения Telegram-аккаунтов под предлогом «переезда чата» с вводом жертвой секретного кода доступа.