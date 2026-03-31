Telegram предупредил россиян о возможных технических проблемах с покупкой Premium

Эксперт Козюлин: Прибытие российского танкера на Кубу стало результатом «тихой» дипломатии

Tекст: Анастасия Куликова

«Куба оказалась в сложном положении из-за блокады. Такие ситуации становятся проверкой отношений между странами. Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь Острову свободы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

Он напомнил, что Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. «Россия сделала то, что должна была сделать», – подчеркнул собеседник.

По его мнению, тот факт, что Штаты пропустили танкер «Анатолий Колодкин», стало результатом «тихой» дипломатии. «Я думаю, что Москва и Вашингтона провели переговоры, и наши дипломаты нашли нужные аргументы», – предположил Козюлин, добавив, что у США тоже есть интересы – в частности экономические проекты.

Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Нечаев. Прорыв энергетической блокады Острова свободы он назвал «крутой работой и наших дипломатов, и наших моряков, и наших военных». Эксперт также счел символичным, что супертанкер, названный в честь Анатолия Колодкина (1928–2011), дошел до Кубы.

Нечаев напомнил, что Колодкин – фигура любопытная. «Юрист и дипломат. Один из крупнейших специалистов по морскому праву. Среди прочего – судья Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, член Постоянного арбитражного суда в Гааге», – детализировал политолог.

Колодкин также – автор проектов международных конвенций о режиме морских судов в иностранных портах и о правовом статусе систем сбора океанских данных. «Человек, который не просто изучал правила игры в океане – он их формировал и согласовывал», – написал Нечаев в своем Telegram-канале.

Военкор Александр Коц в свою очередь объяснил смену риторики Дональда Трампа ситуацией на Ближнем Востоке. Он напоминает, что президент США еще в январе подписал указ о тарифах против любых стран, которые осмелятся поставлять нефть Гаване. «Тогда Белый дом цинично рассчитывал довести Кубу до топливного голода: сократить поставки, выбить Мексику из числа доноров, обрезать остатки венесуэльских потоков и дождаться, пока на острове начнется энергетический коллапс», – уточнил Коц.

«Но план не выдержал столкновения с реальностью, – указал военкор. – Война в Иране и удары по региональной инфраструктуре подорвали и без того шаткое равновесие на нефтяном рынке. Вашингтону пришлось одновременно выдавливать на рынок миллионы баррелей дополнительной нефти, лезть в стратегические резервы, снимать санкции и с России, и даже с Ирана».

«Сейчас Трамп, по сути, публично признал право других игроков спасать остров от блэкаута – потому что сам не готов брать на себя ответственность за гуманитарную катастрофу под объективами мировых СМИ на фоне уже идущей войны на Ближнем Востоке», – считает Коц.

Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщило министерство транспорта России. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Матансас», – говорится в заявлении ведомства. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.

В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.

При этом глава Белого дома отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец». «С Кубой покончено. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат они танкер нефти или нет – это не имеет значения», – добавил американский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.