«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».2 комментария
В Финляндии предупредили об ответе России на предоставление неба дронам ВСУ
Мема: Москва может ответить Финляндии за предоставление неба беспилотникам ВСУ
Армандо Мема*, член финской партии «Альянс свободы», предупредил о возможных ответных действиях Москвы в случае, если Финляндия разрешит использовать свое воздушное пространство для украинских беспилотников.
Политик заявил: «Финляндии теперь в полной мере грозят ответные меры со стороны России после того, как она предоставила свое воздушное пространство для украинских дронов», передает РИА «Новости».
Мема* также выразил уверенность, что правительство Финляндии поставило страну под угрозу, сделав ее потенциальной целью для России.
Ранее Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.
В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента