Гросси пообещал соблюдать устав ООН в случае избрания генсеком

Гросси пообещал соблюдать устав ООН и сохранять беспристрастность

Tекст: Вера Басилая

Рафаэль Гросси, претендующий на должность генсека ООН, пообещал соблюдать устав организации и подчеркнул необходимость его полного исполнения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что устав ООН не нуждается в дополнительном толковании, а должен восприниматься и исполняться в своей целостности. Гросси заявил: «Устав, являющийся целостным документом, должен восприниматься в своей целостности, он не нуждается в толковании. Он нуждается в соблюдении. И именно это я пытался бы делать в качестве генерального секретаря, если буду избран».

На слушаниях в штаб-квартире ООН, начавшихся 21 апреля 2026 года, Гросси также высказался о беспристрастности, передает ТАСС.

По его словам, на посту главы организации важно не занимать ничью сторону, а работать ради защиты устава и поддержания мира. В качестве примера он привел собственное взаимодействие с Россией и Украиной, а также Ближним Востоком.

Выборы нового генерального секретаря ООН намечены на июль 2026 года. Срок полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года. Помимо Гросси, на пост претендуют бывший президент Чили Мишель Бачелет, глава ЮНКТАД Ребекка Гринспан и экс-президент Сенегала Маки Салл.

Российские власти положительно оценили профессиональные качества Рафаэля Гросси.

Министерство иностранных дел России назвало первостепенной задачей нового генерального секретаря работу над ошибками.

Сам руководитель МАГАТЭ объявил о намерении баллотироваться на этот пост на полях Генассамблеи ООН.