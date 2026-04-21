Покинувшие Ливан россияне доставлены спецбортом в Москву

Спецборт МЧС доставил покинувших Ливан россиян в Москву
В столичный аэропорт Домодедово прибыл самолет МЧС с 73 россиянами, среди которых оказалось 33 ребенка, эвакуированными из Ливана из-за боевых действий.
Спецборт МЧС России Ил-76 успешно приземлился в Домодедово, доставив на родину 73 человека из Бейрута. Среди прибывших оказалось 33 ребенка, а в полете россиян сопровождали медицинские и психологические службы МЧС, передает ТАСС.
Пассажирам разрешили взять с собой личный багаж, а также на борту оказались две кошки, которые также были эвакуированы из Ливана. Организация вылета и сопровождения осуществлялась по поручению президента России Владимира Путина.
Ранее самолет Ил-76 МЧС России доставил в Бейрут 27 тонн гуманитарной помощи для жителей Ливана.
После этого спецборт российского ведомства вылетел из ливанской столицы в Москву со 109 соотечественниками.