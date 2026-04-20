Эксперты сообщили о модернизации ЗРК «Тор» после боев на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» будут модернизированы с учетом анализа боевых действий на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Об этом говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием, опубликованном в журнале «Национальная оборона». В документе подчеркивается: «В основу дальнейшего совершенствования ЗРК семейства «Тор» ложится как опыт применения в реальных боях с современными средствами воздушного нападения западного производства, так и анализ общих тенденций в развитии СВН и ПВО. Не приходится сомневаться, что в дальнейшей работе будет учтен и опыт войны 2026 года на Ближнем Востоке».

Эксперты отдельно выделили новейший комплекс «Тор-М2», который, по их словам, полностью соответствует современным требованиям противовоздушной обороны. Система ориентирована на перехват баллистических ракет и беспилотников, в том числе небольших дронов типа Mavic и Raven, а также снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

В докладе отмечается, что главными преимуществами «Тор-М2» являются рекордно быстрое развертывание за три минуты, постоянное обновление данных о воздушной обстановке и способность вести огонь в движении. Комплекс способен одновременно поразить до 16 целей, летящих со скоростью до 730 метров в секунду, на дальности до 12 км и высоте до 10 км.

«Тор-М2» обнаруживает и уничтожает цели на дистанции свыше 30 км при любых погодных условиях, работает круглосуточно и может преодолевать рвы благодаря гусеничному шасси высокой проходимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой опыт доказал высокую результативность зенитных комплексов семейства «Тор» при уничтожении беспилотников.

Ижевский электромеханический завод «Купол» начал работы по повышению возможностей этих систем для перехвата высокоточного оружия.

Белорусская армия получила из России очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2».