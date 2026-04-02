ВСУ атаковали музей в Каменке-Днепровской и уничтожили экспонаты

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Украины совершили атаку с помощью нескольких беспилотников на здание Каменско-Днепровского историко-археологического музея, передает ТАСС. В администрации округа сообщили, что атака произошла около полуночи, после чего в здании начался сильный пожар.

В администрации отметили: «Около полуночи несколько беспилотников ВСУ атаковали здание Каменско-Днепровского историко-археологического музея. Начался сильный пожар. К сожалению, из-за высокой активности БПЛА противника наряд смог выехать только утром. За это время огонь уничтожил три зала с экспонатами и кабинет директора».

Из-за угрозы повторных ударов специалисты смогли приступить к ликвидации пожара только утром. К этому моменту кровля здания обрушилась, а несколько музейных залов были уничтожены огнем.

