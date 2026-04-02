В Калуге при падении обломков БПЛА пострадали двое мужчин

Tекст: Дарья Григоренко

Шапша в своем Telegram-канале уточнил: «Сегодня днем силами ПВО уничтожены два БПЛА на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы. В результате падения обломков одного БПЛА пострадали двое мужчин. У них диагностированы осколочные ранения».

Напомним, ранее в ночь на четверг аэропорты Казани, Калуги, Нижнекамска и Бугульмы ввели временные ограничения полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 21 марта системы ПВО уничтожили более двух десятков беспилотников ВСУ в разных районах Калужской области, ущерба не зафиксировано.