В Калуге при падении обломков БПЛА пострадали двое мужчин
Двое мужчин получили осколочные ранения после падения обломков беспилотника на окраине Калуги, сообщил глава региона Владислав Шапша.
Шапша в своем Telegram-канале уточнил: «Сегодня днем силами ПВО уничтожены два БПЛА на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы. В результате падения обломков одного БПЛА пострадали двое мужчин. У них диагностированы осколочные ранения».
Напомним, ранее в ночь на четверг аэропорты Казани, Калуги, Нижнекамска и Бугульмы ввели временные ограничения полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 21 марта системы ПВО уничтожили более двух десятков беспилотников ВСУ в разных районах Калужской области, ущерба не зафиксировано.