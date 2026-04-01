Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» российской группировки войск «Восток» уничтожили пункты размещения ВСУ в Запорожской области, передает РИА «Новости». По данным Минобороны, разведка с использованием БПЛА обнаружила замаскированные места дислокации личного состава ВСУ, находившиеся как в зданиях одного из населенных пунктов, так и на оборудованных позициях в близлежащих лесополосах.

После уточнения координат целей экипажи ТОС «Солнцепек» 35-й общевойсковой армии нанесли удары термобарическими снарядами по обнаруженным объектам. В ведомстве уточнили, что корректировка огня в режиме реального времени, а также использование штатных отечественных систем связи и управления позволили достичь высокой точности попаданий и обеспечить контроль результатов ударов.

Как подчеркнули в Министерстве обороны, точные попадания привели к разрушению и уничтожению пунктов размещения, укреплений и живой силы противника. Благодаря работе расчетов ТОС «Солнцепек» удалось ликвидировать личный состав ВСУ и сорвать сосредоточение резервов на этом участке фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении.

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» группировки войск «Восток» у Гуляйполя в Запорожской области уничтожили опорные пункты ВСУ и поддержали наступление штурмовых подразделений.

Российские военные на Запорожском направлении с применением системы ТОС-1А «Солнцепек» ликвидировали укрепленный пункт ВСУ в районе Работино.