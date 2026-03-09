Tекст: Ольга Иванова

Двое неизвестных в Киеве вручную демонтировали скульптуру Буратино, установленную в Академгородке, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». По информации издания, мужчины раскачивали скульптуру и оторвали ее от постамента на глазах у очевидцев. Видеозапись с места происшествия была опубликована в соцсетях.

Пользователи социальных сетей предполагают, что снос памятника связан с кампанией по избавлению от «имперского наследия» на Украине. Скульптура Буратино являлась отсылкой к творчеству Алексея Толстого и напоминала о советском прошлом.

Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в своем Telegram-канале иронично прокомментировал случившееся: «Это был снос памятника последнему имперцу. Теперь можно дышать легко и вольно». По мнению Арестовича, демонтаж носит символический характер на фоне происходящих в стране процессов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южноукраинска приняли решение демонтировать памятник физику Игорю Курчатову.

До этого в центре Одессы рабочие заколотили досками памятник Александру Пушкину. А институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.



