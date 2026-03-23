Tекст: Дарья Григоренко

Лебедев заявил: «Фонтанка – прилёт по 7-й погранзаставе, где, по данным местных, размещались иностранные военные. Характерное уточнение – франкоговорящие, но не европейцы», передает РИА «Новости».

По его словам, наиболее вероятно, что речь идёт о наёмниках из африканских стран, которые связаны с французским легионом.

Он отметил, что, скорее всего, наемники были из контингента африканских стран, связанных с французским легионом.

Накануне Лебедев сообщил, что более 60 украинских спецназовцев были ранены после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум.

Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор пророссийского николаевского подполья заявил, что после удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолёты.

Ранее в подполье сообщили, что в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных.