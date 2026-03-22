При атаке дрона ВСУ на авто в Шебекино был ранен местный житель
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, ранен мирный житель, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.
«В городе Шебекино в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и травму глаза. В медицинском учреждении ему была оказана необходимая помощь. От предложенной госпитализации пострадавший отказался», – говорится в сообщении оперштаба.
По данным властей, в результате атаки также была повреждена сама машина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель пострадал при детонации беспилотника ВСУ в селе Ясные Зори. В Шебекинском округе дрон взорвался на территории частного домовладения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на «ГАЗель» в городе Шебекино.