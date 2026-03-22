При атаке дрона ВСУ на авто в Шебекино был ранен местный житель

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником легковой автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, передает ТАСС. В результате удара был ранен один мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.

«В городе Шебекино в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и травму глаза. В медицинском учреждении ему была оказана необходимая помощь. От предложенной госпитализации пострадавший отказался», – говорится в сообщении оперштаба.

По данным властей, в результате атаки также была повреждена сама машина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель пострадал при детонации беспилотника ВСУ в селе Ясные Зори. В Шебекинском округе дрон взорвался на территории частного домовладения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на «ГАЗель» в городе Шебекино.